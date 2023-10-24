Херш: Израиль может затопить подземные тоннели ХАМАС с заложниками внутри
Херш: Израиль может затопить подземные тоннели ХАМАС с заложниками внутри
Вашингтон, 25 октября, 2023, 02:00 — ИА Регнум. Американский журналист Сеймур Херш высказал предположение, что власти Израиля не исключают возможность затопления подземных тоннелей ХАМАС перед началом наземной операции.
При этом доподлинно не известно, есть ли в тоннелях заложники. Вероятнее, что есть, считает Херш.
«Затопление тоннелей означает, что израильское руководство готово списать заложников в анклаве», — написал в своем блоге в Substack Херш, ссылаясь на информацию от чиновника из Белого дома.
Обозреватель отметил, что ЦАХАЛ превратил Газу практически в руины, а предстоящая наземная операция уничтожит город.
Как сообщало ИА Регнум, с начала обострения конфликта на Ближнем Востоке Израиль сбросил на Газу столько взрывчатки, сколько сопоставимо с мощностью сброшенной США на Хиросиму атомной бомбы.
Проведение Израилем наземной операции в секторе Газа приведёт к самым ожесточённым боям со времён Второй мировой войны. Такое мнение выразили эксперты.
Из материалов агентства Reuters со ссылкой на информацию от восьми чиновников из стран Ближнего Востока и Запада следует, что Израиль запланировал невиданную по жестокости операцию в Газе.