Вашингтон, 25 октября, 2023, 02:00 — ИА Регнум. Американский журналист Сеймур Херш высказал предположение, что власти Израиля не исключают возможность затопления подземных тоннелей ХАМАС перед началом наземной операции.

Иван Шилов ИА REGNUM Сеймур Херш

При этом доподлинно не известно, есть ли в тоннелях заложники. Вероятнее, что есть, считает Херш.

«Затопление тоннелей означает, что израильское руководство готово списать заложников в анклаве», — написал в своем блоге в Substack Херш, ссылаясь на информацию от чиновника из Белого дома.

Обозреватель отметил, что ЦАХАЛ превратил Газу практически в руины, а предстоящая наземная операция уничтожит город.

Как сообщало ИА Регнум, с начала обострения конфликта на Ближнем Востоке Израиль сбросил на Газу столько взрывчатки, сколько сопоставимо с мощностью сброшенной США на Хиросиму атомной бомбы.

Проведение Израилем наземной операции в секторе Газа приведёт к самым ожесточённым боям со времён Второй мировой войны. Такое мнение выразили эксперты.

Из материалов агентства Reuters со ссылкой на информацию от восьми чиновников из стран Ближнего Востока и Запада следует, что Израиль запланировал невиданную по жестокости операцию в Газе.