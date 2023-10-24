Тель-Авив, Израиль, 25 октября, 2023, 00:27 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об уничтожении туннеля в секторе Газа после попытки проникновения на территорию страны группы связанных с ХАМАС радикалов.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ

«Истребители Армии обороны Израиля и военнослужащие ВМС нанесли удар по туннелю и оружейному складу, использовавшимся террористами в секторе Газа», — сообщила пресс-служба израильской армии.

Отмечается, что риска нового проникновения радикалов на территорию Израиля в настоящий момент нет.

Как сообщало ИА Регнум, 24 октября ЦАХАЛ нанесла удар по группе водолазов ХАМАС, которые пытались проникнуть на территорию страны по морю в районе кибуца Зиким. Также в израильской армии заявили о готовности к наземной операции в секторе Газа. По словам главы израильского генштаба Герци Халеви, ожидается принятие политического решения о форме и времени проведения операции.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя 24 октября на открытых дебатах в Совете Безопасности всемирной организации, посвящённых ситуации на Ближнем Востоке, заявил о риске расширения палестино-израильского конфликта. Он отметил, что в настоящее время Израиль проводит силовые операции с грубейшими нарушениями международного гуманитарного права и массовой гибелью гражданского населения.