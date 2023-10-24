Вашингтон, 25 октября, 2023, 00:16 — ИА Регнум. Каир выступил за прекращение огня в секторе Газа без дополнительных условий, заявил глава МИД Египта Самех Шукри в ходе выступления на открытых дебатах Совета Безопасности ООН, посвящённых палестино-израильскому конфликту.

U.S. Department of State Заседание Совета Безопасности ООН

Министр выразил сожаление, что СБ ООН не может принять соответствующую резолюцию.

Шукри напомнил, что 21 октября Египет предоставил возможность лидерам стран на каирском саммите по Палестине найти решение кризиса, а не поддерживать разрушения, убийства и насилие.

Глава египетского внешнеполитического ведомства указал на двойные стандарты, которые наблюдаются с начала кризиса, как будто народ Палестины не заслуживает усилий по защите.

Он призвал СБ ООН потребовать немедленного прекращения огня и положить конец попыткам принудительного вытеснения палестинского народа, а также обеспечить защиту мирным гражданам и бесперебойную доставку гуманитарной помощи.

Как сообщало ИА Регнум, по данным ЮНИСЕФ, за 18 дней в секторе Газа погибли 2360 детей, ещё 5364 ребёнка были ранены. Ежедневно в Газе получают ранения или погибают более 400 детей, отметили в Детском фонде ООН.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус 23 октября попросил предоставить гуманитарный коридор для передачи в сектор Газа лекарств, прибывших в Египет. Ранее в Израиле заявили, что не намерены передавать гуманитарную помощь в Газу и готовы препятствовать любым неконтролируемым поставкам помощи со стороны других стран.