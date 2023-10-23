Женева, Швейцария, 23 октября, 2023, 08:22 — ИА Регнум. Гуманитарный коридор для гарантированной передачи нуждающимся в сектор Газа медикаментов, прибывших в Египет, попросил 23 октября глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в соцсети Х (бывшая Twitter).

WHO Тедрос Гебрейесус

«Чтобы гарантировать, что предметы первой необходимости достигнут тысяч нуждающихся в секторе Газа, нам необходим постоянный безопасный проход для гуманитарного конвоя и разрешение на ввоз топлива для грузовиков доставки, а также медицинских учреждений», — уточнил Гебрейесус.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Израиль не намерен передавать гуманитарную помощь в сектор Газа и будет препятствовать любым неконтролируемым поставкам помощи в Газу со стороны других стран.

В свою очередь, официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари объявил о пропуске партии гуманитарных грузов из Египта в южную часть сектора Газа через КПП «Рафах». Он подчеркнул, что Тель-Авив не допустит доставки помощи в северную часть анклава.

22 октября вторая колонна с гумпомощью для сектора Газа прибыла в палестинский анклав через КПП «Рафах». Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил 22 октября, что власти страны направят в сектор Газа гуманитарную помощь и врачей. По его словам, самолёт должен вылететь в Египет утром того же дня, и он транспортирует на место 20 медиков, которые определят список необходимых препаратов и медицинского оборудования.