Нью-Йорк, США, 24 октября, 2023, 19:40 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш должен немедленно покинуть свой пост. Об этом 24 октября заявил постоянный представитель Израиля при всемирной организации Гилад Эрдан на своей странице в соцсети X.

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«Генсекретарь ООН, который проявляет непонимание по поводу кампании массовых убийств детей, женщин и стариков, не способен возглавлять ООН. Я призываю его немедленно уйти в отставку», — написал Эрдан.

По его словам, позиция Гутерриша по палестино-израильскому конфликту не позволяет ему возглавлять всемирную организацию.

Как ранее сообщало ИА Регнум, глава МИД Израиля Эли Коэн после выступления в ООН заявил, что отказывается встречаться с Гутерришем. Во время заседания Совбеза ООН Коэн начал свою речь, зачитав имена похищенных детей, попавших в руки ХАМАС. Затем он заявил, что для ООН наступит самый мрачный час в истории, если все страны не поддержат Израиль.

Перед выступлением Коэна Гутерриш заявил о нарушениях международного права, когда Израиль обстреливает сектор Газа, и призвал к немедленному гуманитарному прекращению огня, чтобы оказать помощь пострадавшим.

Ранее Гуттериш осудил действия ХАМАС, отметив, что атаки палестинской группировки не произошли на пустом месте, а жители Палестины на протяжении 56 лет жили в удушающей оккупации.