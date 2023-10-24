Рамалла , 24 октября, 2023, 05:06 — ИА Регнум. В секторе Газа почти за полмесяца погибли не менее двух тыс. детей, сообщила 23 октября международная благотворительная организация Save the Children.

ТАСС/ Adel Al Hwajre/IMAGESLIVE via ZUMA Press Wire)

«По меньшей мере две тысячи детей погибли в Газе за последние 17 дней, и ещё 27 погибли на Западном берегу Иордана, в то время как постоянные авиаудары превращают тысячи зданий в секторе Газа в груды дымящегося щебня», — говорится в заявлении организации.

Директор Save the Children в Палестине Джейсон Ли призвал стороны палестино-израильского конфликта к немедленному прекращению огня для защиты жизни детей, а международное сообщество поддержать эти усилия. По его словам, единственным способом действительно защитить детские жизни является прекращение насилия.

Как сообщало ИА Регнум, пятьдесят три человека, в том числе дети, погибли при израильских авиаударах по домам в Хан-Юнисе и Рафахе на юге сектора Газа. В минздраве Палестины уточнили, что всего погибшими в Газе числятся более 5 тыс. человек.

С 7 по 21 октября количество убитых израильских военнослужащих выросло до 307 человек, ещё 210 находятся в заложниках. По состоянию на утро 21 октября в Израиле с начала обострения конфликта с ХАМАС пострадали 5007 человек, погибли не менее 1,4 тыс. граждан.