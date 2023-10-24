Вашингтон, 24 октября, 2023, 23:22 — ИА Регнум. Российские военные активно уничтожают американские ракеты ATACMS так же, как и снаряды HIMARS, крылатые ракеты Storm Shadow. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

Иван Шилов ИА Регнум

Эксперт акцентировал, что американская боевая техника давно не даёт о себе знать.

«Помните про HIMARS и Storm Shadow? Русские сделали выводы и разобрались с ними. Мы не слышим о них в последнее время», — сказал Джонсон, добавив, что то же самое происходит и с ATACMS, переданными украинской армии.

Он пояснил, что Вашингтон отправил 12 ATACMS, на вооружении осталось всего лишь три.

«Поиск чудо-оружия привёл к тому, что игнорируются самые базовые составляющие войны — наличие обученного персонала и стратегия. У Украины нет ни того ни другого», — заключил Ларри Джонсон.

Как сообщало ИА Регнум, украинская армия задействовала весь военный потенциал в контрнаступлении, но все усилия оказались тщетны. Об этом заявил бывший морской пехотинец США Брайан Берлетик.

Бывший военный заявил, что русская армия хорошо подготовилась к затяжному конфликту, укрепив свой численный состав и оснащенность боеприпасами.

Танки Abrams не помогут украинской армии изменить ход конфликта. Об этом 24 октября заявил Джонсон. Украинские военные потеряли свои основные подготовленные кадры, поэтому американские танки Abrams будут бесполезными на фронте.