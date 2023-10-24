Вашингтон, 24 октября, 2023, 17:34 — ИА Регнум. Танки Abrams не помогут украинской армии изменить ход конфликта. Об этом 24 октября заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Stephen Gardner.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Уже около пяти месяцев ВСУ пытаются справиться с российскими линиями обороны. Русские подрывают каждый танк, который подходит близко к оборонительной линии. Ни одному танку не удалось прорваться», — сказал Джонсон.

Он добавил, что украинские военные потеряли свои основные подготовленные кадры, поэтому американские танки Abrams будут бесполезными на фронте.

Как ранее сообщало ИА Регнум, оператор дрона-камикадзе с позывным Шкет заявил, что российские военные готовы встретиться на поле боя с американскими танками M1A1 Abrams, которые прибыли на Украину. По его словам, в отечественных военных училищах готовили к столкновениям именно с такой техникой. Он добавил, что хорошо известны характеристики «Абрамсов», их уязвимые зоны — у американского танка здоровенный «затылок» — кормовая ниша с боеприпасами, в неё должны хорошо залетать снаряды.

Научный совет американской армии рекомендовал военным США отказаться от танков M1 Abrams, так как боевые действия на Украине выявили проблемы с живучестью этой техники. Эксперты призывают сделать выбор в пользу более лёгких и менее габаритных беспилотных машин.