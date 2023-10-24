Вашингтон, 24 октября, 2023, 14:12 — ИА Регнум. Украинская армия задействовала весь военный потенциал в контрнаступлении, но все усилия оказались тщетны. Об этом заявил бывший морской пехотинец США Брайан Берлетик в эфире трансляции YouTube-канала Danny Haiphong.

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По мнению американского экс-морпеха, Вооруженные силы Украины бросили в бой все оставшиеся резервы и безуспешно исчерпали свой потенциал в ходе контрнаступления. ВСУ потерпели неудачу, несмотря на поддержку НАТО, которое само осталось «без оружия и боеприпасов».

Также бывший военный заявил, что русская армия хорошо подготовилась к затяжному конфликту, укрепив свой численный состав и оснащенность боеприпасами.

«Именно поэтому преимущество на передовой на их стороне», — подытожил Берлетик.

Как сообщало ИА Регнум, украинский генерал Сергей Кривонос назвал успешным деятельность Российской армии по выявлению уязвимых мест противника в ходе контрнаступления. По его мнению, тактика российских войск заключается в том, что они не позволяют ВСУ сконцентрировать ресурсы на одном участке и вынуждают их постоянно перебрасывать силы на разные направления.

Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что контрнаступление украинской армии провалилось по всей линии фронта и обернулось дальнейшим продвижением российских войск.

Ранее министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что страна может производить и получать такой объём боеприпасов, который мог бы быть равноценным «арсеналу всего свободного мира».