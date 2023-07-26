Москва, 26 июля, 2023, 21:48 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел России ответит на решение властей Молдавии радикально сократить численность сотрудников российского посольства в Кишинёве. Это заявление официального представителя МИД Марии Захаровой 26 июля опубликовали на сайте дипведомства.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Недружественный шаг молдавской стороны не останется без ответа. О принятых ответных мерах будет сообщено дополнительно», — сообщила она.

Захарова напомнила, что этому шагу Кишинёва предшествовала информационная кампания, в ходе которой Россию без оснований обвиняли во вмешательстве во внутренние дела Молдавии и шпионаже. Она также отметила, что сокращение численности посольства в первую очередь ударит по молдавским гражданам, так как им будет трудней получать консульские услуги и поддерживать контакты с Россией.

«Лицемерные заявления о том, что речь идёт о «приведении в соответствие» числа сотрудников российских загранучреждений с количеством персонала молдавской дипмиссии в Москве, не могут быть приняты во внимание», — добавила Захарова.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что Москва ответит на антироссийские выпады Кишинёва.

Как сообщил 26 июля официальный представитель Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии Игорь Захаров, из страны вскоре вышлют 45 сотрудников российского посольства. Перед этим глава МИДЕИ Николай Попеску голословно обвинил Россию во враждебной деятельности.

Правящая партия в Молдавии «Действие и солидарность» получила большинство в парламенте в июле 2021 года при поддержке основавшей её президента Майи Санду. Руководство страны проводит прозападную политику и разрывает связи с Россией. В Молдавии последовательно выходят из различных соглашений, заключённых в рамках СНГ. Представители властей бездоказательно обвиняют Россию в экономических проблемах республики, а также в постоянных акциях протеста, которые почти год регулярно проходят в Молдавии из-за падения уровня жизни.