Москва, 11 августа, 2023, 21:32 — ИА Регнум. Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» россиянин Александр Овечкин не стал исключать вариант продолжения карьеры в качестве министра спорта России. Как спортсмен отметил 11 августа, он ещё не определился с планами на будущее.

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«Что дальше — не думал, у меня ещё три года контракта, поэтому ничего не планировал. Крикунов (Владимир Крикунов, советский и российский хоккеист и тренер — прим. ред.) сказал, что из меня вышел бы хороший министр спорта? Поживем — увидим», — заявил Овечкин РИА Новости.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин объявил благодарность Овечкину за многолетнюю добросовестную работу и трудовые успехи.

37-летний Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ за всю историю. Он забросил 822 шайбы, уступая по показателю лишь канадцу Уэйну Гретцки (894). В 2018 году Овечкин стал обладателем Кубка Стэнли в составе клуба «Вашингтон Кэпиталз», за который выступает с 2005 года. Вместе со сборной России нападающий трижды становился чемпионом мира. Хоккеист является воспитанником московского «Динамо», в составе которого становился чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина. С 2018 года занимает должность советника гендиректора клуба.