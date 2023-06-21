Москва, 21 июня, 2023, 16:55 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин объявил благодарность трёхкратному чемпиону мира по хоккею, советнику генерального директора московского «Динамо» Александру Овечкину за многолетнюю добросовестную работу и трудовые успехи. Соответствующее распоряжение 21 июня опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Сергей Бобылев/ТАСС Александр Овечкин

«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность президента Российской Федерации Овечкину Александру Михайловичу — советнику генерального директора автономной некоммерческой организации «Хоккейный клуб «Динамо-Москва», — говорится в тексте документа.

37-летний Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги за всю историю. Он забросил 822 шайбы, уступая по данному показателю лишь канадцу Уэйну Гретцки (894). В 2018 году Овечкин стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Вашингтона», за который выступает на протяжении всей карьеры в НХЛ — с 2005 года. Вместе со сборной России нападающий трижды становился чемпионом мира (2008 г., 2012 г., 2014 г.).

Спортсмен является воспитанником московского «Динамо», в его составе хоккеист становился чемпионом России (2005 г.) и обладателем Кубка Гагарина (2012 г.). Должность советника генерального директора клуба он занимает с 2018 года.

Как передавало ИА Регнум, 5 апреля хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз», за который выступает российский нападающий Александр Овечкин, лишился шансов на выход в плей-офф НХЛ после поражения «Баффало Сэйбрз» от «Флорида Пантерз» со счетом 1:2. Команда впервые с 2014 года не смогла пробиться в финальную стадию турнира.