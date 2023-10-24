Курск, 24 октября, 2023, 17:16 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) сбросили с дрона взрывное устройство в посёлке Тёткино Глушковского района Курской области, сообщил 24 октября губернатор региона Роман Старовойт в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Пострадал житель, он получил лёгкое ранение. Медики оказали ему помощь и отпустили домой», — уточнил он.

Как передавало ИА Регнум, Курская область с начала спецоперации регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ. 18 октября Минобороны России обнародовало информацию о том, что за ночь 18 октября силы ПВО сбили в общей сложности 28 украинских БПЛА в Белгородской и Курской областях, а также над акваторией Черного моря.

Старовойт проинформировал, что в его регионе было сбито шесть БПЛА и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ещё четыре беспилотника ВСУ.

Мэр Курска Игорь Куцак 16 октября заявлял, что в ночь с 14 на 15 октября ВСУ попытались совершить массированную атаку дронов на город и Курский район, в результате чего были повреждены пять домов. Он добавил, что городские службы получили от жителей и организаций 28 сообщений «разной направленности».