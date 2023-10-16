Курск, 16 октября, 2023, 12:02 — ИА Регнум. В результате массовой атаки украинских беспилотников на Курск и Курский район, совершённой в ночь с 14 на 15 октября, повреждения получили пять домов. Об этом на оперативном совещании правительства Курской области сообщил мэр города Игорь Куцак.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он уточнил, что в ночь на 15 октября в единую дежурную диспетчерскую службу Курска поступило 28 сообщений разной направленности.

«По всем заявленным адресам комиссионно проведено обследование, пообщались с жителями. Пять адресов взяли в работу совместно с фондом капитального ремонта для устранения последствий падения обломков», ― уточнил Куцак.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 14 октября Курской области сработала система противовоздушной обороны. Как заявил губернатор региона Роман Старовойт, в небе над Курском и Курским районом сбили 12 запущенных ВСУ беспилотников. Обломки дронов упали в городской черте и селе Зорино. Никто из жителей не пострадал.

Как заявили в Минобороны, в ночь с 14 на 15 октября военные пресекли попытку киевского режима совершить теракты на территории России с помощью беспилотников. Всего российские средства ПВО перехватили 27 дронов ВСУ, из которых 18 — в воздушном пространстве Курской области и два беспилотника уничтожили в воздухе над Белгородской областью.

14 октября украинские боевики обстреляли посёлок Тёткино Курской области, в результате повреждения получили четыре домовладения. По информации властей, зафиксировали десять прилётов. Также повреждена газовая труба.