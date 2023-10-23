Москва, 23 октября, 2023, 13:59 — ИА Регнум. ВСУ потеряли за сутки до 285 военных убитыми и ранеными на донецком направлении. Об этом 23 октября сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

Иван Шилов ИА Регнум

Он отметил, что подразделения Южной группировки войск отразили пять атак и нанесли поражение 23 скоплениям живой силы и военной техники 77-й, 5-й и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ около населённых пунктов Клещеевка, Соледар (ДНР) и Берховского водохранилища.

«Противник потерял убитыми и ранеными до 285 военнослужащих. Уничтожены танк Т-72 в районе Красногоровки и боевая бронемашина «Кирпи» в районе Артёмовска», — сказал Астафьев.

Он добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы ВСУ потеряли четыре миномёта калибра 120 мм. Кроме того, сбито три беспилотных летательных аппарата и перехвачено четыре реактивных снаряда HIMARS.

Как передавало ИА Регнум, советник главы ДНР Ян Гагин 23 октября сообщил, что украинская армия за последние две-три недели понесла многотысячные потери. По его словам, потери киевского режима в технике составляют сотни единиц, а запасы поставленного Западом вооружения начинают иссякать.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 22 октября сообщил, что ВСУ за сутки потеряли на донецком направлении более 550 военных. ВС России нанесли удары по позициям противника у Весёлого, Николаевки, Красного, Курдюмовки и Васюковки в ДНР.