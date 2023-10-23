Донецк, 23 октября, 2023, 08:28 — ИА Регнум. Украинская армия за последние две-три недели понесла многотысячные потери. Об этом сообщил 23 октября советник главы ДНР Ян Гагин.

Mihir Melwani/Global Look Press

Ранее советник сообщил об активных наступательных действиях российских военных по всей линии соприкосновения в последние несколько недель. Особенно успешно ВС России действуют на артёмовском и донецком направлениях.

«С момента начала активных действий с нашей стороны, вот уже в течение двух-трёх недель, противник потерял достаточно большое количество личного состава — эта цифра измеряется тысячами», — сказал «РИА Новости» Гагин.

Потери киевского режима в технике составляют сотни единиц — это достаточно много. Запасы поставленного Западом вооружения «начинают иссякать», добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ за сутки потеряли на донецком направлении более 550 бойцов, такие данные привели в Минобороны 22 октября. ВС России нанесли удары по позициям противника у Весёлого, Николаевки, Красного, Курдюмовки и Васюковки в ДНР.