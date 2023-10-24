Красный Лиман, ДНР, 24 октября, 2023, 08:12 — ИА Регнум. Украинские боевики стали использовать американские боеприпасы на краснолиманском направлении в зоне специальной военной операции, сообщил подполковник ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

GLobal Look Press/Keystone Press Agency/ Aimee Dilger

«После исследования обломков сбитого средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Сватово реактивного снаряда РСЗО HIMARS, стало известно, что производство датировано 2023 годом», — отметил эксперт в своём Telegram-канале.

По словам Марочко, ранее на этом направлении при обстреле населённых пунктов ВСУ применяли произведённые в 2019–2021 годах ракеты.

Как сообщало ИА Регнум, 20 октября в Минобороны РФ заявили, что подразделения вооружённых сил, действующие в зоне специальной военной операции на купянском направлении, за неделю отбили 61 атаку ВСУ. Потери украинской армии составили 995 военнослужащих и десять танков. ВС России поразили украинские склады вооружения и топлива, производственные цеха оборонных предприятий, а также места расположения украинских военных, националистических формирований и иностранных наёмников.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко отмечал, как украинская армия из-за дефицита бронетехники стала чаще использовать для перевозки военных гражданский автотранспорт. Военных транспортируют в основном на пикапах и микроавтобусах. Эти машины, как правило, или имеют кустарную броню, или вовсе не бронированы. Такие автомобили пробиваются даже штатным автоматическим стрелковым оружием. В результате в рядах ВСУ растут безвозвратные и санитарные потери, пояснил Марочко.