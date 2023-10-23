Москва, 23 октября, 2023, 15:29 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России отразили на краснолиманском направлении 12 атак ВСУ, противник потерял до 480 бойцов убитыми и ранеными, сообщил 23 октября официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

«На краснолиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами авиации и огнём артиллерии отражены 12 атак противника в районах населённых пунктов Григоровка, Кирово Донецкой Народной Республики (ДНР) и Червоная Диброва Луганской Народной Республики (ЛНР)», — уточнил он.

Кроме того, добавил представитель Минобороны, оперативно-тактической и армейской авиацией нанесено поражение живой силе и технике подразделений 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Торское ДНР и 15-го полка нацгвардии в районе населённого пункта Серебрянка ДНР.

«Общие потери противника на данном направлении составили до 480-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-30», — информировал Конашенков.

Днём ранее, 22 октября, начальник пресс-центра подразделения группировки войск «Центр» Вооружённых сил России Александр Савчук рассказал об отражении группировкой на краснолиманском направлении четырёх атак ВСУ. Он отметил, что российские военные поразили около 170 целей противника. В ходе контрбатарейной борьбы Вооружённые силы Украины потеряли порядка 100 человек личного состава, а также две бронемашины, гаубицу Д-30 и два пикапа.

21 октября Савчук сообщал, что ВС России за сутки поразили около 130 объектов ВСУ на краснолиманском направлении. В результате боевых действий противник потерял свыше 255 боевиков.