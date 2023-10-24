Вашингтон, 24 октября, 2023, 13:29 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг около недели назад направил всем государствам альянса письмо, в котором говорилось, что Швеция должна стать членом альянса не позднее встречи министров иностранных дел НАТО, которая состоится 28–29 ноября. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на неназванного представителя правительства Швеции.

IMAGO/Presidential Office of Ukraine/Global Look Press Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

«Около недели назад Столтенберг направил письмо всем государствам — членам НАТО, в котором говорится, что Швеция должна стать членом НАТО не позднее встречи министров иностранных дел НАТО, намеченной на 28–29 ноября, по словам представителя правительства Швеции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что представитель НАТО эту информацию агентства не прокомментировал.

Как передавало ИА Регнум, по мнению политолога Владимира Корнилова, размещение военных баз НАТО в Финляндии и Швеции приведёт к перестройке системы обороны России и вынужденному симметричному ответу. По его словам, США и их союзники продолжают раскручивать ситуацию с военными базами, а Швеция с давних пор была на позиции «почти в НАТО».

Финляндию официально приняли в НАТО 4 апреля. Страна стала 31-м членом альянса. Генсек военного блока Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не будет размещать в этой стране войска, если её руководство не направит соответствующий запрос.

Одновременно с Финляндией заявку на вступление в НАТО подала Швеция, но против этого выступила Турция. Анкару возмутили антиисламские акции, которые регулярно проводят в Хельсинки при согласовании с финскими властями. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в сентябре упрекнул руководство Финляндии, что оно так и не сдержало обещания о борьбе с терроризмом, так как акции продолжаются.