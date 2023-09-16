Анкара, 16 сентября, 2023, 13:25 — ИА Регнум. Швеция по-прежнему не выполнила данные Турции обещания, чтобы присоединиться к НАТО. Об этом 16 сентября заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Стамбуле.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, власти Швеции могут вносить любые поправки в законы или конституцию, но нужно на практике реализовывать принятые нормы.

«Если террористы в Швеции продолжают под охраной полиции устраивать акции, это значит, что власти не выполняют свои обязанности, а террористические акции на улицах Стокгольма продолжаются. Значит, данные нам обещания не выполняются», — сказал Эрдоган.

Как сообщало ИА Регнум, 18 мая 2022 года Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в Североатлантический альянс. 5 июля 2022 года руководство НАТО подписало протокол о вступлении этих стран в указанный военный блок.

4 апреля Финляндия официально стала членом Североатлантического альянса. При этом для Швеции процесс усложнился протестами в Стокгольме против политики Турции и акциями по осквернению Корана.

На этом фоне Анкара выступила против членства шведской стороны в НАТО. 11 июля генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг по итогам встречи с Эрдоганом и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном заявил, что турецкий лидер пообещал ускорить процесс передачи в свой парламент заявки Стокгольма на членство в указанном военном блоке.