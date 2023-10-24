Ростов-на-Дону, 24 октября, 2023, 08:48 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону сработали системы противовоздушной обороны по целям в зоне спецоперации за пределами Ростовской области. Об этом 24 октября сообщил губернатор региона Василий Голубев в своём Telegram-канале.

ТАСС/ Сергей Бобылев

«В донской столице в 08:08 работали установки ПВО. Отработали успешно по воздушным целям в зоне СВО, за пределами Ростовской области», — написал он, призвав местных жителей сохранять спокойствие.

Как передавало ИА Регнум, ночью 24 октября Черноморский флот отразил возможную атаку подводных диверсионных сил противника. В Севастополе 23 октября Черноморский флот проводил учения с применением реактивных бомбомётов.

В Минобороны 23 октября проинформировали о том, что российские средства ПВО уничтожили за сутки 19 украинских беспилотников. Дроны были уничтожены в районах населённых пунктов Верхнекаменка, Кременная, Золотаревка ЛНР, Кирилловка, Берестовое, Спорное ДНР и Крынки Херсонской области.

В Херсонской области 22 октября сбили три украинские ракеты, летевшие в сторону Крыма.