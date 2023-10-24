Севастополь, 24 октября, 2023, 04:16 — ИА Регнум. Ночью 24 октября Черноморский флот отразил возможную атаку подводных диверсионных сил противника, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Севастополь

«Громкие звуки — это на внешнем рейде — Черноморский флот отбивает возможную атаку подводных диверсионных сил и средств противника», — написал он в своём Telegram-канале.

В Севастополе 23 октября Черноморский флот проводил учения с применением реактивных бомбомётов.

Как сообщало ИА Регнум, в течение 22 октября в Севастополе дважды объявляли воздушную тревогу. Военные использовали задымление для маскировки. Городские власти опровергли заявления о взрывах в Севастополе, обвинив украинскую сторону в распространении ложной информации.

20 октября российские средства ПВО отработали в районе Севастополя. По предварительным данным, над морем в районе Любимовки была сбита ракета.