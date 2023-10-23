Москва, 23 октября, 2023, 18:28 — ИА Регнум. Вооружённые силы России ежедневно доставляют в зону проведения спецоперации до 15 тыс. тонн боеприпасов и топлива, рассказал 23 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Всем этим (снабжением на линии фронта — Прим. ред.), естественно, надо управлять, поставляя в Вооруженные Силы в день до 10 тыс., а бывает в день до 15 тыс. тонн разного рода материалов. Это боеприпасы, топливо. Всё, что связано с производством ремонта и обслуживания техники», — сказал Шойгу в ходе совместного совещания комитета Совета Федерации по обороне и безопасности с руководителями Министерства.

Протяжённость линии фронта составляет в настоящее время более 1000 километров, и для обеспечения бойцов ВС РФ в зону спецоперации ежедневно направляется 1500 тонн питьевой воды, отметил Шойгу.

В пресс-службе Минобороны также рассказали, что руководители ведомства ознакомили сенаторов с работой Национального центра управления обороной, в том числе с Центром боевого управления, который осуществляет сбор и обобщение данных по состоянию войск и обстановки в ходе СВО.

В ходе совещания спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что для эффективного решения задач, стоящих перед страной, нужна как консолидация общества, так и слаженная работа всех ветвей власти. В ходе совещания обсуждались также вопросы поставок техники и поддержки участников СВО.

Положение российских войск в зоне проведения спецоперации устойчиво, заявил Шойгу 16 октября. Подразделения ВС РФ улучшили тактическое положение на многих участках СВО, отметил министр.

Президент России Владимир Путин в свою очередь рассказал в октябре 2023 года, что российские военные улучшили положение практически по всей линии соприкосновения в зоне СВО. Глава государства отметил, что сейчас действия ВС России можно назвать «активной обороной». Минобороны, по его словам, своевременно реагирует на сообщения о подготовке ВСУ на отдельных участках фронта новых наступательных операций.