Москва, 23 октября, 2023, 17:19 — ИА Регнум. Российский футболист Андрей Панюков заявил, что в Литве сталкивался с русофобией. Об этом 23 октября сообщило издание Sport24.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Ситуация: идём по улице, общаемся. Впереди — девушка лет 30. Поворачивается к нам: «А вы чего тут по-русски разговариваете?» — «Мы русские!» — «Так и езжайте к себе в Россию», — сказал Панюков.

Он выступал за литовский клуб «Атлантас» с 2015 по 2017 год. В настоящее время 29-летний футболист играет за белорусский «Нафтан». Ранее он нападающий играл за московское «Динамо», «Зенит», «Урал» и другие команды.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент Литвы Гитанас Науседа лишил литовских государственных наград фигуристов Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса за выступление в шоу Татьяны Навки в Сочи.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в августе 2022 года, что многие государства переходят грани разумного в вопросе антироссийских санкций. Так он отреагировал на решение властей Литвы, которые лишили госнаград фигуристов только за то, что они приняли участие в коммерческом шоу, состоявшемся в Сочи в период специальной военной операции России на Украине.

В августе Дробязко заявила, что не будет бороться за сохранение литовского паспорта ценой предательства России.