Москва, 10 августа, 2022, 23:50 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что многие государства в мире просто переходят грани разумного в вопросе антироссийских санкций, но нельзя отрицать Россию, так как это невозможно. Об этом Песков заявил сегодня, 10 августа, в эфире телеканала «Россия 1».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Действительно, мы видим, что очень многие страны переходят какие-то границы разумного. Можно ли отрицать Чайковского? Нельзя. Можно ли отрицать Россию? Нельзя. Хотите, не хотите — это просто невозможно», — сказал Песков.

Таким образом Песков отреагировал на решение властей Литвы, которые лишили государственных наград фигуристов Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса только за то, что они приняли участие в коммерческом шоу, состоявшемся в Сочи в период специальной военной операции России на Украине.

Президент Литвы Гитанас Наусед даже заявил, что предоставление Дробязко в 1993 году литовского гражданства в порядке исключения «в нынешних условиях выглядит жалким фарсом».

Стоит отметить, что Дробязко и Ванагас выступали за Литву на Олимпиадах и чемпионатах мира, где выиграли одну бронзовую медаль. Также они не раз становились чемпионами страны.