Вильнюс, 10 августа, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Депутаты Сейма Литвы на осенней сессии одним из первых рассмотрят вопрос о лишении фигуристки Маргариты Дробязко гражданства Литвы. Об этом 10 августа заявил председатель парламентского комитета по праву и правопорядку Стасис Шедбарас в эфире радио LRT.

Василий Иванов ИА REGNUM Маргарита Дробязко

По его словам, практически подготовлены поправки к закону о гражданстве для применения такой меры. 11 августа он планирует зарегистрировать их в секретариате Сейма.

«Постараемся, чтобы данный вопрос был одним из первых на осенней сессии», — сказал Шедбарас.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Литвы Гитанас Науседа лишил фигуристов Дробязко и Повиласа Ванагаса литовских государственных наград за выступление в шоу Татьяны Навки в Сочи.