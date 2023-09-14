Москва, 15 сентября, 2023, 00:57 — ИА Регнум. Призёр чемпионатов мира и Европы в танцах на льду и участница пяти Олимпиад фигуристка Маргарита Дробязко заявила, что не будет бороться за сохранение литовского паспорта ценой предательства России. Об этом она сообщила в соцсетях.

Василий Иванов ИА REGNUM Татьяна Навка и Маргарита Дробязко

Тринадцатикратная чемпионка Литвы однозначно дала понять, что давление не заставит её предать Россию.

«Чтобы сохранить литовский паспорт, мне предложат отказаться от части моей семьи, страны, которая с детства была моей родиной, профессии и верных друзей, то совершенно очевидно, что это не мой путь, так как это предательство, ценой которого ничто не должно покупаться», — написала Маргарита Дробязко.

Фигуристка ранее принимала участие в ледовых шоу в России, что, по мнению властей Литвы, формировало положительный образ русских и их «великой страны».

Маргарита Дробязко получила литовское гражданство в 1993 году, чтобы в паре с Повиласом Ванагасом представлять Литву на Олимпийских играх. В июне 2023 года парламент Литвы поддержал инициативу о лишении Дробязко гражданства, а 26 июля департамент госбезопасности Литвы пришёл к выводу об отсутствии угрозы для страны в лице фигуристки.

Как сообщало ИА Регнум, президент Литвы Гитанас Науседа лишил фигуристов Дробязко и Повиласа Ванагаса литовских государственных наград за выступление в шоу Татьяны Навки в Сочи.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в августе 2022 года, что многие государства переходят грани разумного в вопросе антироссийских санкций. Так он отреагировал на решение властей Литвы, которые лишили госнаград фигуристов только за то, что они приняли участие в коммерческом шоу, состоявшемся в Сочи в период специальной военной операции России на Украине.