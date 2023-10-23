Вашингтон, 23 октября, 2023, 15:33 — ИА Регнум. За убийствами бывшего командира подводной лодки «Краснодар» Станислава Ржицкого и военкора Владлена Татарского стоит Украина, сообщает 23 октября The Washington Post со ссылкой на осведомлённые источники.

Иван Шилов ИА REGNUM

Также, по данным издания, Служба безопасности Украины и управление разведки министерства обороны Украины стоят за «десятками» других терактов, совершённых на территории России, включая взрывы на Крымского мосту и атаки беспилотников.

В материале отмечается, что сотрудники американских спецслужб работали с представителями обоих указанных киевских ведомств, однако решения о совершении терактов те якобы принимали самостоятельно, и эти решения вызвали «напряжение» и «недовольство» в Вашингтоне.

Как сообщало ИА Регнум ранее, Ржицкий, занимавший пост замначальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара, был убит 10 июля во время утренней пробежки рядом со спорткомплексом «Олимп». Убийца произвёл несколько выстрелов и скрылся, Ржицкий погиб на месте.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Подозреваемый, 63-летний Сергей Денисенко, на допросе признался, что работал по заданию разведки Украины. Суд арестовал Денисенко, ему предъявили обвинение в умышленном убийстве.

Владлен Татарский погиб в результате теракта, совершённого 2 апреля в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер военкора. В руках Татарского взорвалась статуэтка, которую принесла в кафе обвиняемая — Дарья Трепова.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве, которое позднее переквалифицировал в дело о теракте. Трепова призналась, что принесла в кафе статуэтку, но настаивала, что не знала о её содержимом. В СКР 10 октября объявили о завершении расследования уголовного дела. Теракт готовили на территории Украины противники проведения спецоперации, его целью было устрашение граждан России, заявили в СКР.