Москва, 10 октября, 2023, 11:45 — ИА Регнум. Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, в котором погиб военный корреспондент Владлен Татарский, сообщили 10 октября в пресс-службе ведомства.

Максим Блинов/РИА Новости Дарья Трепова

«Завершено расследование уголовного дела в отношении Дарьи Треповой», — говорится в сообщении.

Отмечается, что она обвиняется в террористическом акте, совершенном организованной группой, повлекшем причинение смерти человеку, а также незаконном обороте взрывчатки и использовании заведомо поддельного документа с целью скрыть другое преступление.

К уголовной ответственности привлекли также Дмитрия Касинцева, который скрывал Трепову в своей квартире после теракта.

Следствие установило, что теракт готовили на территории Украины противники проведения спецоперации. Теракт был организован с целью устрашения населения, добавили в СКР. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА Регнум, Владлен Татарский погиб в результате теракта, совершённого 2 апреля в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Там проходил его творческий вечер. Военкор погиб на месте. В его руках взорвалась статуэтка, которую принесла Трепова. Пострадали 42 человека. СК возбудил уголовное дело об убийстве (статья 105 УК РФ), которое 3 апреля переквалифицировал в дело о теракте (205 УК РФ).

Трепову арестовали. Следователям девушка призналась, что принесла в кафе статуэтку, которая впоследствии взорвалась. При этом обвиняемая настаивала, что не знала о содержимом сувенира.

Трепова на заседании Московского городского суда 24 апреля заявила, что «безумно» сожалеет о произошедшем. При этом следствие настаивает на том, что она знала о бомбе, заложенной в статуэтке.

Следователи также установили причастность к теракту журналиста Романа Попкова (лицо, внесённое в список террористов и экстремистов), проживавшего на Украине, — он переписывался с Треповой и давал ей указания. Ещё один фигурант дела, гражданин Украины Юрий Денисов, по версии следствия, в феврале 2023 года прибыл в Россию и передал исполнительнице статуэтку со взрывчаткой.