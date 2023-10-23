Вашингтон, 23 октября, 2023, 15:21 — ИА Регнум. СБУ причастно к майским атакам БПЛА на Кремль, а также к взрывам на Крымском мосту в августе 2022 года. Об этом сообщает американское издание The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM

В миссиях участвовали элитные группы украинских оперативников из управлений, которые были сформированы, обучены и оснащены в тесном сотрудничестве с ЦРУ, отмечает издание, ссылаясь на слова нынешних и бывших украинских и американских официальных лиц.

Согласно данным статьи, с 2015 года ЦРУ потратило десятки миллионов долларов на то, чтобы превратить службы Украины, созданные ещё в СССР, в «мощные союзнические структуры по борьбе с Москвой».

По сообщению газеты, серия терактов стала частью «бушующей теневой войны» Украины против России.

Как сообщало ИА Регнум, глава Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал изданию NV, что лично занимался подготовкой теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года, ему помогали двое «доверенных сотрудников».