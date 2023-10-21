Москва, 21 октября, 2023, 11:59 — ИА Регнум. По меньшей мере 130 целей украинских националистов на краснолиманском направлении получили огневое поражение за минувшие сутки. Для этого была задействована различного рода авиация и артиллерия. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

Сергей Аверин/РИА Новости

«Огнём артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации поражены подразделения 24-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах Торского выступа и Серебрянского лесничества», — сообщил он.

Также за сутки на данном направлении уничтожено свыше 255 украинских боевиков. Российским военнослужащим удалось вскрыть и подавить более 20 расчетов полевой артиллерии ВСУ.

ИА Регнум приводило данные о потерях Украины под Клещеевкой и Курдюмовкой. В группировке «Юг» рассказали об уничтожении порядка 155 украинских националистов. ВС России нанесли огневое поражение по 33 скоплениям противника в районах Клещеевки, Андреевки, Курдюмовки и Малоильиновки.