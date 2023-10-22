Красный Лиман, ДНР, 22 октября, 2023, 06:41 — ИА Регнум. Подразделения группировки войск «Центр» Вооружённых сил России отразили на краснолиманском направлении четыре атаки ВСУ, заявил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук 22 октября.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«Огнём артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации, а также в результате стрелкового боя отражены четыре атаки штурмовых групп 21-й, 63-й, 67-й механизированных бригад и 1-й бригады специального назначения ВСУ», — рассказал Савчук, слова которого приводит «РИА Новости».

Он отметил, что российские военные поразили около 170 целей противника. В ходе контрбатарейной борьбы Вооружённые силы Украины потеряли порядка 100 человек личного состава, а также две бронемашины, гаубицу Д-30 и два пикапа.

Как передавало ИА Регнум, 21 октября Александр Савчук сообщил, что ВС России за сутки поразили около 130 объектов ВСУ на краснолиманском направлении. В результате боевых действий противник потерял свыше 255 боевиков.