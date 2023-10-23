Москва, 23 октября, 2023, 15:22 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за сутки отразили семь атак штурмовых групп в районе населённого пункта Работино в Запорожской области, сообщил 23 октября официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили семь атак штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Работино Запорожской области», — сказал он.

Также Конашенков добавил, что в районах населённых пунктов Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области нанесено огневое поражение живой силе и технике противника. По его словам, потери ВСУ составили до 80-ти военнослужащих, танк и три боевые бронированные машины.

Также 23 октября глава движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов информировал, что российские военные провели успешную контратаку в районе села Вербовое Запорожской области. Ранее он заявлял, что из-за провальных попыток наступления на запорожском направлении Киев сменил тактику и перешёл от масштабных к локальным боям. По его словам, несмотря ни на что, все атаки ВСУ успешно отражаются российскими военными, перешедшими к активной обороне и в то же время наносящими противнику урон в ходе контратак.

20 октября в Минобороны РФ сообщили, что в ходе боёв на запорожском направлении ВСУ потеряли за неделю более 475 военнослужащих и 11 танков. Он отметил, что российские военные вели активную оборону и отразили при боестолкновениях десять атак украинских войск. Бои прошли в районах Вербового и Работино Запорожской области.