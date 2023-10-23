Мелитополь, 23 октября, 2023, 10:44 — ИА Регнум. Российские военные провели успешную контратаку в районе села Вербовое Запорожской области. Об этом 23 октября сообщил глава движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

Станислав Красильников/РИА Новости

По его словам, украинские боевики пытались атаковать в направлении Вербового и Новопрокоповки, но получили отпор.

«Причём в районе Вербового наши ребята ещё и пошли в контратаку, отработав по позициям врага «Солнцепёками» и захватив несколько опорных пунктов противника», — приводит слова Рогова «РИА Новости».

Он добавил, что российские войска также контратаковали в районе сёл Полтавка и Приютное на времевском направлении.

Как передавало ИА Регнум, 20 октября официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в ходе боёв на запорожском направлении ВСУ потеряли за неделю более 475 военнослужащих и 11 танков. Он отметил, что российские военные вели активную оборону и отразили при боестолкновениях десять атак украинских войск. Бои прошли в районах Вербового и Работино Запорожской области.

Ранее Рогов заявил, что из-за провальных попыток наступления на запорожском направлении Киев сменил тактику и перешёл от масштабных к локальным боям. По его словам, несмотря ни на что, все атаки ВСУ успешно отражаются российскими военными, перешедшими к активной обороне и в то же время наносящими противнику урон в ходе контратак.