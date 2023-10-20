Москва, 20 октября, 2023, 15:26 — ИА Регнум. В ходе боёв на запорожском направлении ВСУ потеряли за неделю более 475 военнослужащих и 11 танков. Об этом сообщил на брифинге 20 октября официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

Российские военные вели активную оборону и отразили при боестолкновениях десять атак украинских войск. Бои прошли в районах Вербового и Работино в Запорожской области.

«Потери противника составили более 475 военнослужащих, 11 танков, 22 боевые бронемашины, 18 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии», — заявил Конашенков.

На донецком направлении за тот же период потери ВСУ достигли более двух тыс. военных. Российские авиация и артиллерия также уничтожили четыре танка, 14 украинских бронемашин и пять складов с боеприпасами. Бойцы Южной группировки ударили по живой силе нескольких механизированных бригад ВСУ в районах Курдюмовки, Андреевки, Клещеевки и Марьинки в ДНР. В общей сложности Киев потерял более 2065 бойцов, технику и артиллерийские орудия.

Как сообщало ИА Регнум 17 октября, из-за провальных попыток наступления на запорожском направлении Киев сменил тактику и перешёл от масштабных к локальным боям. Как заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, несмотря ни на что, все атаки ВСУ успешно отражаются российскими военными, перешедшими к активной обороне и в то же время наносящими противнику урон в ходе контратак.

Позднее член Совфеда от Запорожской области Дмитрий Рогозин сообщил о взятии российскими бойцами в плен группы украинских военных в районе Вербового в Запорожской области. По его словам, украинская сторона начала атаковать рано утром небольшими группами, но удачей это не увенчалось. После пленения украинских военных допросили, добавил Рогозин. Он отметил, что ВСУ, опасаясь оказаться в «клещах» российских войск, продолжают пытаться расширить огневой мешок на орехово-пологовском направлении.