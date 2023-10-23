Каменногорск, Ленинградская область, 23 октября, 2023, 14:00 — ИА Регнум. Жительница города Каменногорск в Ленинградской области обнаружила в ручье в 200 метрах от дома на улице Майская тело мужчины, завёрнутое в пакет, сообщил 23 октября источник РЕН ТВ.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

По его словам, у убитого ноги были связаны верёвкой, а на теле было множество ножевых ранений.

Портал «78.ru» отмечает, что в довольно короткий срок была установлена личность погибшего — 34-летний мужчина числился пропавшим уже десять дней. Он ушёл из дома 14 октября в серой куртке, синих джинсах и чёрных ботинках. На поиски пропавшего привлекали волонтёров и специалистов поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Как передавало ИА Регнум, 21 октября в Лужском районе Ленинградской области было обнаружено тело пропавшей 14 октября в лесу 65-летней женщины. Предварительно, она могла погибнуть после встречи с медведем. Пользователи соцсетей писали, что женщина якобы звонила знакомым и рассказывала, что убегает от хищника.

В конце сентября в Ленинградской области пропал режиссёр Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова Александр Никаноров. Тревогу забили, когда он не явился на репетицию, его друзья организовали поиски. Через несколько дней тело режиссёра обнаружили в районе посёлка Токсово в Ленинградской области.