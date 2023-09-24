Токсово, Ленинградская область, 24 сентября, 2023, 19:04 — ИА Регнум. Пропавший без вести режиссёр Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова Александр Никаноров, предположительно, погиб в Ленобласти. Об этом сообщил телеканал «78».

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Тело мужчины с признаками суицида обнаружили жители посёлка Токсово.

«Опознание пока не проводилось, но высока вероятность того, что это именно Никаноров», — говорится в сообщении.

По информации канала, мужчина 21 сентября приехал с велосипедом в Ленобласть, его видели у магазинов и на центральной площади, после чего он на велосипеде поехал по улице Лесовода Мороза в сторону частных домов, где его в последний раз зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Как сообщало ИА Регнум, друзья и коллеги Никанорова забили тревогу, когда он не явился на репетицию спектакля, для розыска организовали группу поиска. Заявление в полицию о пропаже режиссёра пока не подавалось.

В 2013 году Никаноров окончил с отличием мастерскую Анатолия Праудина в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства и работал режиссёром БДТ с 2014 года.