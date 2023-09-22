Санкт-Петербург, 23 сентября, 2023, 01:53 — ИА Регнум. Режиссёр Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова (БДТ) в Санкт-Петербург Александр Никаноров пропал без вести, к его поискам уже подключились друзья и коллеги. Об этом сообщает 78.ru.

Дарья Драй ИА REGNUM БДТ им. Г. А. Товстоногова

Тревогу забили, когда режиссёр не пришёл на репетицию спектакля. Для розыска Никанорова его друзья и коллеги организовали группу поиска.

При этом родственники мужчины ничего не знают об его пропаже. Они говорят, что в последний раз видели Никанорова пару дней назад, а об его исчезновении узнали из социальных сетей.

Журналисты уточнили, что заявление в полицию о пропаже исчезновении режиссёра пока не подавалось.

В 2013 году Никаноров закончил с отличием мастерскую Анатолия Праудина в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. Он работает режиссёром БДТ с 2014 года.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2022 года ушла из жизни режиссёр Людмила Шувалова, которая 70 лет проработала в БДТ. Режиссёр пришла в Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова как актриса в 1951 году, а в 1980 году стала режиссёром этого учреждения.