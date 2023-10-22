Санкт-Петербург, 22 октября, 2023, 12:22 — ИА Регнум. Тело пропавшей 14 октября в лесу 65-летней женщины нашли в Лужском районе Ленинградской области. Как сообщили в региональной службе спасения, её обнаружили мёртвой 21 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Спасатели поисково-спасательного отряда города Тосно и добровольцы транспортировали погибшую из леса и передали сотрудникам полиции», — говорится в сообщении.

Предварительно, она могла погибнуть после встречи с медведем. Пользователи соцсетей писали, что женщина якобы звонила знакомым и рассказывала, что убегает от хищника.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в конце сентября в Ленинградской области пропал режиссёр Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова Александр Никаноров. Тревогу забили, когда он не явился на репетицию, его друзья организовали поиски. Через несколько дней тело режиссёра обнаружили в районе посёлка Токсово в Ленинградской области.