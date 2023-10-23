Москва, 23 октября, 2023, 12:12 — ИА Регнум. Москва перестала ориентироваться на красные линии Берлина в вопросе поставок оружия киевскому режиму и должна быть готова к любому развитию ситуации. Об этом 23 октября заявил ТАСС посол России в Германии Сергей Нечаев.

Philipp Schulze/Global Look Press Немецкий танк Leopard 2 A7V

«Мы давно не ориентируемся на красные линии Берлина. Большинство когда-то незыблемых для Германии табу нарушено», — сказал Нечаев.

Он отметил, что номенклатура военных поставок Киеву очень широка, она включает системы противовоздушной и противоракетной обороны, артиллерию, тяжёлые танки, РСЗО.

Дипломат добавил, что на современном этапе российско-германские отношения представляют собой безрадостную картину. После начала специальной военной операции германская сторона сама отказалась от диалога, разрушила экономические связи с Россией, прекратила участие в совместных форматах, проектах и инициативах.

Кроме того, Берлин находится в рядах лидеров по числу высланных российских дипломатов, отозвано согласие на функционирование четырёх из пяти генконсульств РФ в ФРГ.

«Деградация двусторонних отношений — не наш выбор. Инициатива их разрушения исходит из Берлина», — подчеркнул посол.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в журнале Newsweek вышла статья историка Тарика Сирила Амара, который предупредил, что Германию ждёт очень высокая цена за проводимую Берлином антироссийскую политику. Он считает, что под ударом окажутся как политическая сфера, так и экономический сектор ФРГ.

Немецкий политолог Владимир Сергиенко в беседе с ИА Регнум заявил, что слабая политика канцлера ФРГ Олафа Шольца и поддержка Украины в противостоянии с Россией серьёзно ударили по экономике Германии. По его словам, это грозит подорвать экономическую мощь страны через пять лет.