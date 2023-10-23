Берлин, 23 октября, 2023, 11:35 — ИА Регнум. Ситуация в секторе Газа сравнима с неразрешимой геометрической задачей о построении квадратуры круга. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок перед заседанием совета министров иностранных дел стран ЕС.

IMAGO/Kira Hofmann/Global Look Press Анналена Бербок

По её словам, борьба с терроризмом чрезвычайно важна, но при этом должно быть сделано всё, чтобы уменьшить страдания 2 млн человек в секторе Газа.

«Это квадратура круга, но нам нужно вместе построить эту квадратуру круга», — сказала Бербок.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Бербок уже пыталась говорить о политике, используя геометрические термины. Так, в феврале она заявила, что правление президента России Владимира Путина угрожает безопасности Украины до тех пор, пока российский лидер не развернёт свою политику на 360 градусов. После этих слов жители Германии назвали министра иностранных дел страны глупой, предложили ввести для политиков тестирование на IQ и задумались о том, как долго ещё Бербок будет занимать свою должность, позоря ФРГ. Внефракционный депутат БундестагаДжоана Котар предложила найти того, кто подскажет Бербок, что 360 градусов — это круг.

Армия обороны Израиля 23 октября сообщила, что за сутки нанесла удары по более чем 320 целям в секторе Газа. Уточняется, что удары были нанесены по целям, которые представляли угрозу находящимся в районе сектора Газа силам, готовящимся к наземным операциям.

Путин 13 октября сравнил блокаду сектора Газа с блокадой Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Он назвал такие действия неприемлемыми. Он также отметил, что Израиль столкнулся с беспрецедентной атакой и отвечает на неё тоже достаточно жестокими методами. Он добавил, что, несмотря на ожесточение с обеих сторон, нужно думать о гражданском населении.

Глава российского государства добавил, что целью переговоров должна стать реализация принятой ООН «формулы двух государств», которая предполагает создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.