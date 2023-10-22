Газа, Палестина, 22 октября, 2023, 14:45 — ИА Регнум. Вторая колонна в составе 17 грузовиков с гуманитарной помощью для пострадавших от ракетных обстрелов мирных жителей сектора Газа прибыла в регион через пункт пропуска «Рафах». Об этом 22 октября сообщил телеканал Al-Qahera Al-Ihbarya.

Khaled Omar/Global Look Press

КПП расположен на границе анклава и Египта. По данным телеканала, в числе прибывших оказались также три грузовика Египетского общества Красного Полумесяца.

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Как передавало ИА Регнум, министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил 22 октября, что власти страны направят в сектор Газа гуманитарную помощь и врачей. По его словам, самолёт должен вылететь в Египет утром того же дня, и он транспортирует на место 20 медиков, которые определят список необходимых препаратов и медицинского оборудования.

Перед этим о необходимости срочной отправки гумпомощи также заявили президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад. Главы государств выступили против насильственного перемещения населения анклава. После этого, 19 октября, самолёт Ил-76 МЧС России с гуманитарным грузом приземлился в египетском аэропорту Эль-Ариш. Спецборт доставил 27 тонн продовольствия, включая сахар и муку.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября, когда боевики движения ХАМАС совершили ракетный обстрел Израиля. В ответ израильская сторона сделала то же самое. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о начале операции «Железные мечи», позднее стало известно, что планируется наземная часть операции. В Израиле признали, что плана на послевоенное будущее сектора Газа нет. Путин заявил, что наземная операция с использованием тяжёлой техники грозит обернуться тяжёлыми последствиями. Позднее он отметил, что Москва выступает за создание суверенного палестинского государства. Позицию поддержал глава МИД Сергей Лавров, напомнивший о решениях Совбеза ООН о необходимости создания государства Палестина в границах 1967 года.