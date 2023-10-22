Анкара, 22 октября, 2023, 07:41 — ИА Регнум. Власти Турции направят партию гуманитарной помощи для жителей сектора Газа с лекарствами и группой врачей, сообщил на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) турецкий министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

badwanart0 Сектор Газа

По его словам, самолет с гуманитарным грузом и медиками должен вылететь в Египет утром 22 октября. Он доставит на место 20 врачей, которые совместно с египетскими властями определят список медикаментов и медицинского оборудования, необходимых для лечения пострадавших палестинцев.

Кроме того, по словам министра, эта команда займётся технико-экономическим обоснованием развёртывания полевых госпиталей, которые должны быть открыты в аэропорту Эль-Ариш и контрольно-пропускном пункте Рафах на границе Газы с Египтом.

Анкара также планирует отправить в аэропорт ещё три грузовых самолета с медикаментами, расходными медицинскими материалами и оборудованием из перечня, который будет запрошен египетским министерством здравоохранения. Затем Турция передаст Египту морским путём полевые госпитали и машины скорой помощи.

Как сообщало ИА Регнум, 16 октября президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад в ходе телефонного разговора заявили о срочной необходимости направить гуманитарную помощь для жителей сектора Газа. Главы государств также выступили против насильственного перемещения населения этого палестинского анклава.

19 октября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал стороны палестино-израильского конфликта к двухнедельному гуманитарному перемирию. Он пояснил, что населению сектора Газа требуется срочная доставка помощи и продовольствия.