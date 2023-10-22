Вашингтон, 22 октября, 2023, 16:04 — ИА Регнум. Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор 22 октября заявил, что вооружённые силы США истощены и испытывают нехватку людей.

U. S. Army/Global Look Press

«Вооружённых сил США, существовавших в 1991 году, больше нет. Слабый кадровый резерв, армия не может набрать людей», — написал он в соцсети X (бывший Twitter).

В настоящий момент США не могут позволить себе участвовать в каком-либо конфликте из-за истощения бессмысленными оккупационными войнами.

О том, что армия Соединённых Штатов ослабла, говорил также бывший телеведущий Fox News Такер Карлсон. По его мнению, она слабее, чем когда-либо за последние 50 лет из-за бессмысленных войн в Ираке и Афганистане и в целом политики американского минобороны. Карлсон критически оценил и заявление президента США Джо Байдена, назвавшего Штаты наиболее могущественным государством в истории, и заявил, что «гордость всегда предшествует поражению». В то же время президент России Владимир Путин отмечал, что постепенно США всё больше втягиваются в украинский конфликт.