Вашингтон, 21 октября, 2023, 05:50 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден считает, что Армии обороны Израиля следует на некоторое время отложить проведение наземной операции в секторе Газа, пока не будет освобождено максимально возможное число заложников. Об этом в пятницу, 20 октября, сообщило агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Отмечается, что на соответствующий вопрос в ходе беседы с журналистами Байден дал утвердительный ответ.

При этом позднее в Белом доме уточнили, что американский лидер не полностью расслышал вопрос журналиста о целесообразности отсрочки наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа — утвердительный ответ Байдена касался только необходимости освободить как можно больше заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС.

«Он неверно расслышал вопрос и просто сказал, что хочет, чтобы больше заложников были освобождены», — говорится в заявлении.

Как передавало ИА Регнум, ранее агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники сообщило, что Соединённые Штаты Америки и страны Европейского союза пытаются уговорить Израиль отложить наземную операцию в секторе Газа, чтобы иметь больше времени для переговоров по освобождению заложников. При этом, по словам собеседников агентства, переговоры с палестинским движением ХАМАС проходят нестабильно и существует вероятность неудачного исхода.