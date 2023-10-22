Вашингтон, 22 октября, 2023, 03:32 — ИА Регнум. Контакт относительно сроков начала наземной операции в секторе Газа поддерживает с властями Израиля президент США Джозеф Байден. Об этом 21 октября сообщили журналисты пресс-пула Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Я веду переговоры с израильтянами», — так ответил Байден на вопрос о том, не подталкивает ли он власти Израиля к отсрочке военной операции.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как полагает президент США Байден, Армии обороны Израиля следует на некоторое время отложить проведение наземной операции в секторе Газа, пока не будет освобождено максимально возможное число заложников.

Позднее в Белом доме указали что американский лидер не полностью расслышал вопрос журналиста о целесообразности отсрочки наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа — утвердительный ответ Байдена касался только необходимости освободить как можно больше заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС