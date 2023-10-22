Берлин, 22 октября, 2023, 19:05 — ИА Регнум. Акцию в поддержку Израиля, прошедшую 22 октября возле Бранденбургских ворот в Берлине, поддержали несколько тысяч человек, сообщил ТАСС.

Кадр из видео

Инициаторами митинга выступили Германо-израильское общество, партии из правящей коалиции (Социал-демократическая партия Германии, «Зелёные» и Свободная демократическая партия), а также оппозиционные Христианско-демократический союз и Левая партия. Организаторы изначально заявили, что будет 10 тыс. участников.

Акция проходила под девизом: «Восстать против террора, ненависти и антисемитизма — в знак солидарности и сочувствия Израилю». Её открыл президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Он заявил, что долг каждого гражданина поддержать Израиль и его ответные атаки на ХАМАС.

«Израиль имеет право защищаться от этого террора. Германия при этом твердо стоит на стороне Израиля», — сказал Штайнмайер.

Полиция предприняла усиленные меры безопасности, через какое-то время на акцию перестали пускать людей, объясняя, что собралось слишком много участников.

Как сообщало ИА Регнум, 22 октября в Берлине также прошло шествие в поддержку Палестины. Организаторы заявили, что на него выйдет 500 человек, но участников было примерно в 10 раз больше. Акцию провели под девизом «Деколонизация — против глобального угнетения».

15 октября в Берлине сообщили о разгоне полицией акции в поддержку Палестины. На неё вышли около тысячи человек, правоохранители потребовали разойтись, заявив, что число участников превышает заявленную численность акции. Когда активисты отказались разойтись, их разогнали.

Газета The Times of Israel 15 октября сообщила, что на дома и здания в Берлине, принадлежащие евреям, начали наносить звезду Давида. Полиция начала расследование и усилила меры безопасности в районе еврейской общины.