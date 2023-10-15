Берлин, 15 октября, 2023, 23:58 — ИА Регнум. В столице Германии стражи правопорядка разогнали участников крупного несогласованного митинга в поддержку Палестины, сообщила 15 октября немецкая газета Tagesspiegel.

Кадр из видео

В статье говорится, что на Потсдамской площади в центре Берлина воскресным вечером собралось около тысячи человек. В руках митингующие держали плакаты, содержащие надписи в знак солидарности с палестинцами и сектором Газа.

Протестующие утверждали, что готовы положить свою жизнь за мечеть Аль-Аксу в Иерусалиме. Люди несли баннеры с фразами: «Газа — самая большая в мире тюрьма становится самым большим кладбищем на земле» и «Геноцид не является решением».

Людям предложили разойтись по домам, так как митинг был согласован с наименьшим числом участников. Около 500 силовиков разогнали демонстрацию, когда протестующие проигнорировали требование властей.

Несколько участников акции задержали после попыток применить пиротехнику и оказать сопротивление. В ходе столкновения пострадал как минимум один полицейский. Общее количество задержанных газета не приводит.

Как сообщало ИА Регнум, ранее на улицы Нью-Йорка вышли сторонники Израиля и Палестины. Участники демонстрации с израильскими флагами требовали освобождения заложников, сторонники Палестины отстаивали право этой страны на свободу и на создание собственного государства, скандируя: «Свободу Палестине!»

Также массовые акции в поддержку Палестины прошли в Париже и других городах Франции. После резкого обострения конфликта митинги стали фактически постоянными. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен 12 октября запретил проведение любых манифестаций в поддержку Палестины на фоне эскалации конфликта вокруг сектора Газа.