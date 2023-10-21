Берлин, 22 октября, 2023, 02:16 — ИА Регнум. Шествие в поддержку Палестины, в котором приняли участие около пяти тысяч человек, прошло в Берлине, сообщает телерадиокомпания Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB).

(сс) PCF Bourges Флаг Палестины

При этом организаторы акции указали в заявке о её проведении всего 500 участников. Журналисты отметили, что в отличие от других пропалестинских митингов манифестация оказалась согласована властями.

Шествие проходило под лозунгом «Деколонизация — против глобального угнетения». Оно стартовало в районе Кройцберг и по маршруту следования увеличилось в десять раз.

Несколько раз полицейским приходилось останавливать движение, поскольку некоторые протестующие пытались выкрикивать «антиизраильские лозунги». Акция завершилась на Херманплац, однако часть участников акции прошла в район Зонненштрассе.

Как сообщало ИА Регнум, 15 октября газета The Times of Israel написала о том, что в Берлине неизвестные наносят на жилые дома и здания изображение еврейского символа — звезды Давида, якобы помечая так места проживания евреев. Несколько человек сообщили, что нашли подобные знаки возле своих жилищ. Они заявили, что из-за этого стали опасаться за свою жизнь.

15 октября в Берлине прошёл несогласованный митинг в поддержку Палестины. Полиция разогнала участников этой акции.