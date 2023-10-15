Берлин, 15 октября, 2023, 18:23 — ИА Регнум. Изображение еврейского символа — звезды Давида — стало появляться на жилых домах и зданиях в Берлине. Так неизвестные помечают места проживания евреев, сообщает 15 октября газета The Times of Israel.

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Несколько евреев сообщили, что нашли символы у своих домов, теперь они опасаются за свою жизнь. Полиция начала расследование, вокруг принадлежащих еврейской общине объектов усилены меры безопасности, отмечает издание.

Евреи рассказали также, что уже были случаи угроз и нападений на улицах, родители боятся отпускать детей в школы. По словам предпринимателя Наамана Хиршфельда, звёзды Давида на домах вызывают «ощущение преследования».

Во время Холокоста нацисты помечали евреев звездой Давида. Например, её нашивали на одежду узников концлагерей.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Мюнхене еврейская община рекомендовала своим членам вести себя «неприметно» — не носить иудейские символы и не помещать места проведения демонстраций в поддержку Палестины. В Берлине пятнадцатилетний школьник подрался с учителем, который потребовал убрать принесённый в школу палестинский флаг.

В Лондоне здание штаб-квартиры «Би-би-си» облили красной краской из-за отказа телерадиокомпании называть террористами членов радикального палестинского движения ХАМАС. В Париже и других городах Франции регулярно проходят массовые акции в поддержку Палестины.

Власти Израиля объявили о переходе страны в состояние войны с ХАМАС после масштабной атаки из сектора Газа утром 7 октября.